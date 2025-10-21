Bundeskanzler in Heilbronn: „Gewinner der KI-Revolution“ – Merz lobt IPAI-Campus

Mit dem IPAI-Campus in Heilbronn sind enorme Hoffnungen verbunden. Beim Spatenstich spricht Kanzler Friedrich Merz von einer „großartigen Wette auf unser Land“.
Wenn es um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz geht, soll der IPAI-Campus in Heilbronn künftig europaweit eine führende Rolle spielen. Welche Erwartungen mit dem Projekt verbunden sind, hat dabei schon die Gästeliste zum offiziellen Baubeginn deutlich gemacht. Der prominenteste Redner beim Spatenstich: Kanzler Friedrich Merz. „Das ist ein Innovationspark in ganz neuer Dimension“, sagte der Bundeskanzler, der bei seinem Antrittsbesuch in Baden-Württemberg am Dienstag in Heilbronn Station machte.