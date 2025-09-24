Bundeskanzler: Friedrich Merz hat eine Lektion gelernt, eine weitere steht noch aus

Kanzler Friedrich Merz muss in der Debatte über den Sozialstaat zwei Dinge beachten, kommentiert Tobias Peter.
Friedrich Merz war ein begabter Oppositionsführer. Er konnte zuspitzen, er konnte die Regierung vor sich hertreiben. Und er war sich selten zu schade dafür, auch dann schnelles Handeln zu verlangen, wenn dies aus nachvollziehbaren Gründen sehr schwierig war. Der Oppositionsführer Friedrich Merz hätte dem Kanzler Friedrich Merz also kräftig Druck gemacht, dass es mit dem versprochenen Herbst der Reformen nun rasch vorangehen müsse.