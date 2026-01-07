Bundeskabinett: Deutschland erkennt Mini-Staat Niue in der Südsee an

Sie liegt am anderen Ende der Welt, und den Namen dieser Insel dürfte hierzulande bisher kaum jemand gehört haben: Niue im Südpazifik. Deutschland will das Land offiziell anerkennen.
Berlin - Deutschland erkennt die kleine Südsee-Insel Niue als eigenen Staat an. Das Bundeskabinett beschloss in Berlin die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Der Schritt sei ein Signal für eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem sogenannten blauen Kontinent, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius vor Journalisten.