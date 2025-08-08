Bundesinnenminister: Dobrindt hält an Grenzkontrollen fest

Seit Mai gibt es an den deutschen Grenzen verschärfte Kontrollen – und sie sollen noch lange bleiben. Wie fällt ihre Bilanz aus? Und wirken sie gegen Asylmigration? Ein Überblick.
Es war seine erste Amtshandlung als Bundesinnenminister: Am 7. Mai wies Alexander Dobrindt (CSU) die Bundespolizei an, die Kontrollen an den deutschen Grenzen zu verstärken und dort nun auch Asylbewerber zurückzuweisen. Jetzt hat der Minister angekündigt, die Kontrollen über September hinaus zu verlängern. Was haben sie bisher gebracht – und helfen sie, irreguläre Migration zurückzudrängen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.