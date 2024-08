Bundeshaushalt: Ukrainischer Botschafter hofft auf Machtwort beim Haushalt

1 Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev mahnt, bei der Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen. (Archivfoto). Foto: Fabian Sommer/dpa

Deutschland ist ein wichtiger Partner der Ukraine im Krieg gegen Russland. Nach einem Medienbericht gibt es Sorge, dass die finanzielle Hilfe nachlassen könnte. Der ukrainische Botschafter mahnt.











Berlin - Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat die Bundesregierung aufgefordert, in ihrer Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen. Makeiev sagte der "Bild am Sonntag": "Die Sicherheit Europas hängt von der Fähigkeit und dem politischen Willen Deutschlands ab, weiterhin eine Führungsrolle bei der Unterstützung der Ukraine zu spielen." Die Ukraine hoffe, dass die Bundesregierung Wege zur Finanzierung der gemeinsamen Sicherheitsbedürfnisse finde werde und "dass der Bundestag sein Machtwort für den Haushalt 2025 stark und klar sprechen wird".