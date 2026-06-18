Bundesgerichtshof: Wie entsteht mein Schufa-Score? BGH prüft Auskunftsanspruch

Der Bonitätsscore der Schufa wurde von Kritikern lange als «Blackbox» bezeichnet. Der BGH prüft, in welchem Umfang die Auskunftei Betroffene über ihr Berechnungsverfahren aufklären muss.
Karlsruhe - Wer eine neue Wohnung sucht, auf Rechnung einkaufen oder einen Bankkredit aufnehmen will, braucht dafür oft einen guten Schufa-Score. Aber wie wird dieser einflussreiche Wert eigentlich berechnet? Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt heute darüber, ob und in welchem Umfang die Schufa Betroffenen darüber Auskunft geben muss. Ein Urteil wird noch nicht erwartet. Worum es bei dem Rechtsstreit geht - und wie die Schufa unabhängig vom Ausgang des Verfahrens mehr Transparenz schaffen will: