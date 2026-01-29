Bundesgerichtshof: Wegen des Namens bei Wohnungssuche abgelehnt? BGH urteilt

«Frau Schneider» wurde zur Wohnungsbesichtigung eingeladen, «Frau Waseem» bekam eine Absage. Dabei steckte hinter den Anfragen dieselbe Mietinteressentin. Hat sie Anspruch auf Schadenersatz?
Karlsruhe/Groß-Gerau - Wer schon mal auf Wohnungssuche gewesen sei, wisse, wie mühsam und belastend dieser Prozess sein könne, sagt Humaira Waseem: Portale durchforsten, bei passenden Angeboten schnell reagieren und eine Anfrage abschicken. Doch als sie im November 2022 bei einem frisch eingestellten Wohnungsinserat direkt die Rückmeldung bekommt, es seien keine Besichtigungstermine mehr verfügbar, wird Waseem stutzig.