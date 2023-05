1 Der geplante Auftritt der Awo-Tanzgruppe Rheinau hat im Vorfeld für Aufsehen gesorgt (Archivbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Eine Ballettgruppe schneidert Kostüme und probt lange für einen Auftritt bei der Bundesgartenschau in Mannheim. Dann kommt eine Diskussion um kulturelle Aneignung auf. Nun gibt es einen Kompromiss.









Nach Kritik an einer als klischeehaft empfundenen Kostüm-Show will die Awo-Tanzgruppe Rheinau am Mittwochmittag zum ersten Mal und mit verändertem Programm auf der Bundesgartenschau in Mannheim auftreten. Eine ebenfalls angedachte Diskussion dazu wird jedoch verschoben. Nach Angaben der Buga-Gesellschaft ist das Thema mit „hoher Emotionalität behaftet“. Deshalb müsse die Debatte vom Auftritt entkoppelt werden.