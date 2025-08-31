Bundesdrogenbeauftragter: Streeck warnt vor leichter Zugänglichkeit von Drogen

1 Hendrick Streeck: "Die Droge, die mir am meisten Sorgen macht, ist Crack." Foto: Katharina Kausche/dpa

«Per Taxi ins Jugendzimmer»: Der Bundesdrogenbeauftragte sieht die leichte Verfügbarkeit von Rauschgift als große Gefahr. Eine Droge bereitet ihm besonders große Sorgen.











Berlin - Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) warnt vor der wachsenden Gefahr leicht verfügbarer Drogen - insbesondere für Jugendliche. "Man kann mittlerweile im Darknet, aber zum Teil sogar im normalen Internet solche Drogen bestellen. Sie kommen dann per Taxi oder auf anderen Wegen direkt ins Jugendzimmer", sagte Streeck in einem Interview der "Bild am Sonntag". Das sei ein erhebliches Problem für den Jugendschutz.