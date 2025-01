Bundesbank-Zahlen: Millionenschatz D-Mark: Bundesbank tauscht altes Geld um

Discounter aus Neckarsulm Lidl in Großbritannien erzielt Umsatzrekord von 1,2 Milliarden Euro

Lidl hat in Großbritannien einen neuen Rekordumsatz in der Vorweihnachtszeit gemeldet. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, stieg der Umsatz in den vier Wochen vor Heiligabend erstmals auf über eine Milliarde Pfund (1,2 Milliarden Euro).