Bundesbank-Studie: Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld

Bargeld bleibt beliebt, doch das Zahlen mit Karte und Handy legt weiter zu. Warum viele trotzdem auf Schein und Münze nicht verzichten wollen und wo der digitale Trend an Grenzen stößt.
Frankfurt/Main - Karte und Smartphone statt Schein und Münze: Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr ihre täglichen Einkäufe häufiger bargeldlos bezahlt, wie eine repräsentative Studie der Bundesbank ergab. Zwar war Bargeld an der Ladenkasse auch 2025 das mit Abstand am meisten genutzte Zahlungsmittel. Doch erstmals seit der ersten Analyse der Notenbank 2008 lagen die bargeldlosen Bezahlmethoden insgesamt vorn.