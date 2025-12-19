Bundesbank-Prognose: Wirtschaft wächst nur langsam - Inflation bleibt zäh

Die Bundesbank sieht für Deutschland erst ab 2027 einen spürbaren Wirtschaftsaufschwung. Die Inflation hält sich der Prognose zufolge hartnäckiger als erhofft.
Frankfurt/Main - Die Bundesbank erwartet im Verlauf des kommenden Jahres eine allmähliche Belebung der deutschen Wirtschaft. Nach drei Jahren Konjunkturflaute sagt die Notenbank für 2026 ein Wachstum von 0,6 Prozent voraus. Die Prognose ist allerdings etwas pessimistischer als noch im Juni: Vor sechs Monaten hatte die Bundesbank für das nächste Jahr kalenderbereinigt 0,7 Prozent Plus beim realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) vorhergesagt.