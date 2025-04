Bundesaufnahmeprogramm: Afghanen mit Aufnahmezusage auf dem Weg nach Deutschland

1 Afghanen, die in Islamabad auf eine Weiterreise nach Deutschland warten, befürchten, im Zuge der aktuellen Abschiebungswelle von Pakistan nach Afghanistan abgeschoben zu werden. (Archivfoto) Foto: Nabila Lalee/dpa

Die zugesagten Aufnahmen von Afghaninnen und Afghanen werden fortgesetzt. Ein weiteres Flugzeug ist auf dem Weg nach Deutschland. Aus der Union kommt im Vorfeld Kritik.











Berlin - Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen an Bord ist von Islamabad auf dem Weg nach Deutschland. Es handele sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten hätten, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Das Flugzeug wird im Laufe des Tages in Leipzig erwartet. Nach Auskunft des niedersächsischen Innenministeriums sollen die Passagiere zunächst in das Grenzdurchgangslager Friedland gebracht und von dort nach zwei Wochen an die Länder verteilt werden.