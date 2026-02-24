Arbeitsministerin Bärbel Bas schließt eine Verlängerung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 70 Jahre für diese Legislatur aus. Sie strebt eine Flexibilisierung an.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) wendet sich gegen eine starre Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters und schließt die Einführung einer Rente mit 70 in dieser Legislaturperiode aus. „Ich halte nichts davon, einfach ein neues festes Renteneintrittsalter in den Raum zu stellen und so zu tun, als sei damit alles gelöst“, sagte sie im Interview unserer Zeitung.