Bundesarbeitsgericht: Altersdiskriminierung bei Bewerbern im Rentenalter zulässig

Wenn sich Rentner auf eine Stelle bewerben, können sie keine Altersdiskriminierung geltend machen, wenn der Arbeitgeber einen qualifizierten jüngeren Bewerber vorzieht. Denn „dies entspricht dem mit der Altersgrenze verfolgten Ziel der ausgewogenen Beschäftigungsverteilung zwischen den Generationen“, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil entschied. (Az. 8 AZR 140/23)