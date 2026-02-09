Bundesanwaltschaft: Russische Sabotage? Weiterer Verdächtiger angeklagt

Ein Agenten-Trio soll im russischen Auftrag Paketsendungen mit Brandsätzen vorbereitet haben. Die Bundesanwaltschaft hat nun auch gegen den dritten Beschuldigten Anklage erhoben.
Die Bundesanwaltschaft hat am Oberlandesgericht Stuttgart Anklage gegen einen weiteren mutmaßlichen Agenten Russlands erhoben. Er soll zusammen mit zwei Komplizen im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes Pakete mit GPS-Trackern von Köln in Richtung Ukraine verschickt haben, um Versandrouten und Transportabläufe für spätere Pakete mit Brandsätzen auszuforschen.