Bundesanwaltschaft: Neuer Haftbefehl gegen Münchner Anschlagsfahrer

3 Die Bundesanwaltschaft ließ den Afghanen nach Karlsruhe einfliegen. Foto: Uli Deck/dpa

Die tödliche Auto-Attacke auf eine Demo in München sorgte bundesweit für Entsetzen. Die Bundesanwaltschaft lässt den Täter nun per Hubschrauber nach Karlsruhe einfliegen - und passt die Vorwürfe an.











Link kopiert



Karlsruhe - Rund zwei Monate nach dem tödlichen Anschlag auf eine Demonstration in München ist der Fahrer dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) vorgeführt worden. Der Richter eröffnete ihm in Karlsruhe einen neuen Haftbefehl der Bundesanwaltschaft, wie die Behörde mitteilte. Unter anderem wird ihm neben versuchtem Mord und Körperverletzung in 54 Fällen nun auch zweifacher Mord vorgeworfen.