Bundesanwaltschaft: Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Halle festgenommen

1 Die Bundesanwaltschaft ist unter anderem für Terrorismusfälle zuständig. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa

Die Bundesanwaltschaft lässt in Halle einen Mann festnehmen. Er soll im Irak für den IS gekämpft haben.











Karlsruhe/Halle - Die Bundesanwaltschaft hat in Halle an der Saale ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Der Iraker soll von 2014 bis 2016 im Irak für den IS gekämpft haben. Die Karlsruher Behörde wirft ihm Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vor, wie eine Sprecherin mitteilte. Zunächst hatte das Online-Portal "Du bist Halle" berichtet.