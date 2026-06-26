Bundesanwaltschaft: Mutmaßliche Unterstützer rechter Terrorgruppe festgenommen

1 Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen die "Letzte Verteidigungswelle". Foto: Christoph Schmidt/dpa

Die Bundesanwaltschaft hat in Thüringen zwei mutmaßliche Unterstützer der rechtsextremistischen Terrorgruppe "Letzte Verteidigungswelle" festnehmen lassen. Die beiden Deutschen sollen laut Mitteilung der Behörde mit Komplizen versucht haben, eine Asylbewerberunterkunft im Landkreis Altenburger Land in Brand zu setzen.











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Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat in Thüringen zwei mutmaßliche Unterstützer der rechtsextremistischen Terrorgruppe "Letzte Verteidigungswelle" festnehmen lassen. Die beiden Deutschen sollen laut Mitteilung der Behörde mit Komplizen versucht haben, eine Asylbewerberunterkunft im Landkreis Altenburger Land in Brand zu setzen.