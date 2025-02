Bundesanwaltschaft in Karlsruhe: Anklage gegen mutmaßlichen Attentäter von Solingen erhoben

1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Syrer Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) vor. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Auf einem Stadtfest in Solingen tötet ein Mann mit einem Messer drei Menschen. Der Tatverdächtige soll IS-Mitglied gewesen sein. Nun ist die Bundesanwaltschaft vor Gericht gezogen.











DieBundesanwaltschaft hat den mutmaßlichen Attentäter vom Solinger Stadtfest unter anderem wegen dreifachen Mordes und zehnfachen versuchten Mordes angeklagt. Ihm werden niedrige Beweggründe sowie in zwölf Fällen Heimtücke zur Last gelegt. Die Karlsruher Behörde wirft dem Syrer zudem Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) vor.