Bundesanwalt lässt Syrer frei: „Der Lügner hat gestanden“ – IS-Vorwürfe fallen weg

Nach drei Monaten Haft in Singen sind zwei Syrer freigelassen worden. Der Hauptbelastungszeuge widerruft seine Aussage – was steckt hinter der überraschenden Wende?
Als Schlag gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ist der Einsatz vor drei Monaten bundesweit durch die Medien gegangen: In Singen nahm ein Spezialeinsatzkommando (SEK) des Landeskriminalamts (LKA) zwei mutmaßliche Kriegsverbrecher fest, hieß es. Jetzt kommt die überraschende Wende in dem Fall: Beide Männer wurden am Dienstag auf freien Fuß gesetzt.