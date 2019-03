1 Ein Sendemast für die fünfte Mobilfunkgeneration: 5 G. Foto: APA

Stuttgart - Die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), Inge Paulini, hat in der „Passauer Presse“ weitere Forschungen über die gesundheitlichen Folgen elektromagnetischer Strahlung angemahnt. Hintergrund ist die am Dienstag beginnende Versteigerung von Frequenzen, die für den Aufbau der fünften Mobilfunkgeneration (5G) notwendig sind. „Deutlich höhere Datenübertragungsmengen, neue und zusätzliche Sendeanlagen und höhere Frequenzen verändern aber die Strahlungsintensitäten – diese müssen untersucht werden“, sagte Paulini. Die Toxikologin Paulini steht dem BfS seit zwei Jahren vor, die Strahlenschutzbehörde untersteht dem Bundesumweltministerium.

Strahlung sinkt mit Entfernung zum Handy

Der neue 5G-Standard nutze mittelfristig auch „höhere Frequenzen“, erläuterte die Expertin. „Hier haben wir noch wenige Erkenntnisse und werden mittelfristig weitere Forschung betreiben“, kündigte die Wissenschaftlerin an. Ferner sei aus ihrer Sicht offen, „was geschieht, wenn etwa unterschiedliche Betreiber am gleichen Ort Sendeleistung aufbauen. Das werden wir beobachten und bewerten.“ Erforderlich sind Untersuchungen über die Auswirkung der Strahlung durch zusätzliche Sendemasten. Bisher war das 5-G-Netz vor allem unter sicherheitspolitischen Erwägungen diskutiert worden und der Frage, ob auch der chinesische Betreiber Huawei für das Bieterverfahren zugelassen werden soll.

Die Präsidentin des Amtes warnte gleichzeitig vor Panikmache. „Für 5G gilt also, was auch für vorherige Mobilfunkstandards gilt: Unterhalb der geltenden Grenzwerte sind keine gesundheitlichen Auswirkungen nachgewiesen.“ Paulini riet aber generell zu einem „umsichtigen Umgang mit dem Handy“. Ihre Tipps lauten: „Headset benutzen“, denn die Strahlung sinke mit der Entfernung zum Mobiltelefon. Ferner den Strahlenwert SAR beim Kauf eines Handys beachten. Und: „Festnetz ist besser als Mobiltelefon“, so die Expertin.

Umweltschützer stellen Forderungen

Mit der Handy-Strahlung haben sich bereits zahlreiche Studien befasst. „Eindeutig nachgewiesen ist bislang lediglich, dass die hochfrequenten Felder eine thermische, also wärmende Wirkung haben. Das kennt man ja auch aus der Mikrowelle“, erklärte Sarah Drießen vom Forschungszentrum für elektromagnetische Umweltverträglichkeit an der RWTH Aachen der Agentur dpa. Allerdings falle beim Mobilfunk dieser Effekt viel geringer aus. Um eine schädliche Wirkung auszuschließen, gibt es Grenzwerte, wie den von Paulini erwähnten SAR-Wert, dessen empfohlener Höchstwert von zwei Watt pro Kilogramm am Kopf/Ohr nicht überschritten werden sollte.

Die Delegiertenversammlung des Umweltverbandes BUND hatte im November 2018 die Bundesregierung zu einem besseren Schutz der Bevölkerung vor hochfrequenten elektromagnetischen Strahlen durch Sendeanlagen und Endgeräte aufgefordert. So hatte sie besondere Rücksicht bei der Planung von Sendemasten an Standorten „mit empfindlicher Nutzung“, also Kindergärten und Schulen, verlangt. Dort seien „niedrigere Anlagengrenzwerte“ einzuhalten. Auch hatten sie gefordert, die Gerätehersteller dazu zu verpflichten, dass die Sendeleistung (etwa bei WLAN-Routern oder Baby-Phones) sich automatisch abschaltet, wenn das Gerät nicht genutzt wird. Für öffentliche WLAN-Hotspots war eine Kennzeichnungspflicht verlangt worden, „um empfindlicheren Personen ein Ausweichen zu ermöglichen“. In Bussen und Bahnen – so der BUND – seien „strahlungsfreie“ Zonen einzurichten. Unverbindliche Richtwerte müssten rechtsverbindlich gemacht und um auf Risikogruppen angepasste Vorsorgewerte ergänzt werden.