Bundesagentur für Arbeit: Nahles erwartet Defizit von fünf Milliarden Euro bis Ende 2026

Ist die Arbeitsverwaltung zu teuer und zu ineffizient? Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, wehrt derlei Kritik ab – und fordert Unterstützung vom Bund.

Die Arbeitsverwaltung mit den Arbeitsagenturen und Jobcentern steht immer wieder im Zentrum der Kritik: zu teuer – zu ineffizient, heißt es aus Wirtschaft und Politik. Aktuell verstärken die Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) derlei Klagen: „Eine grundlegende Reform der Arbeits- und Sozialverwaltung ist überfällig“, sagt Stefan Küpper aus der Hauptgeschäftsführung der UBW zu einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung, wonach ein Drittel der Langzeitarbeitslosen die Arbeit der Jobcenter kritisch bewertet.

Küpper sieht die Ergebnisse als „klares Signal“: „Wir müssen die Strukturen so aufstellen, dass sie stärker auf ihr eigentliches Ziel ausgerichtet sind – Menschen möglichst schnell und nachhaltig in Arbeit zu bringen“, mahnt er. Derzeit verhinderten aber komplexe Zuständigkeiten, Doppelstrukturen und ein hoher bürokratischer Aufwand, dass dieses Ziel konsequent erreicht werde.

„Bei der Digitalisierung sind wir ganz vorne dabei“

Wo sieht Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Sparpotenzial? „Bei dieser Kritik bin ich immer etwas irritiert, weil man uns auf der anderen Seite viel zutraut und viel zumutet“, sagte sie im Interview unserer Zeitung. Berufsberatung an allen Schulen, steigende Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren – 700 000 Ukrainer seien in Rekordzeit integriert und mit dem Jobturbo viele davon in Arbeit vermittelt worden. In diesem Sommer werde damit begonnen, das Kindergeld vollautomatisch auszuzahlen, Ende nächsten Jahres werde ein antragsloses Kindergeld in Deutschland umgesetzt.

„Wir modernisieren uns, und bei der Digitalisierung sind wir ganz vorne dabei“, sagt sie. Auch die BA werde durch die Demografie Mitarbeitende verlieren – Digitalisierung und der Einsatz von KI könnten bei der Kompensation helfen.

Die Bundesagentur für Arbeit sei eine „absolut leistungsfähige Behörde“, so Nahles, „aber natürlich machen wir auch Fehler, denen wir uns auch öffentlich stellen“. Es gäbe Erfolgsgeschichten zu erzählen, „doch die lese ich sehr selten in großen Lettern“, sagt die Vorstandschefin. Man solle ihr mal konkret sagen: „Was sollen wir in Zukunft nicht mehr machen? Oder was genau besser?“ Die BA mache keine Gesetze. „Wir setzen um.“

Allerdings steckt die Bundesagentur auch tief in roten Zahlen: 1,4 Milliarden Euro hat sie im Vorjahr als Darlehen benötigt. Am Ende dieses Jahres rechnet Nahles „mit insgesamt fünf Milliarden Euro Defizit – inklusive der 1,4 Milliarden aus 2025“. In den vergangenen drei Jahren seien 30 Prozent mehr Menschen im Arbeitslosengeldbezug gewesen. Dies zeige sich jetzt in den Bilanzen. „Dass wir über mehrere Jahre im Defizit sind, gab es in der BA noch nicht“, erläutert sie.

„Da erwarte ich, dass wir jetzt Unterstützung bekommen“

Der Gewerkschaftsbund fordert vom Bund, das Darlehen in einen Zuschuss umzuwandeln, um der Bundesagentur aus dem Minus zu helfen. „Es ist Sache des Parlaments, ob das auf Dauer so bleiben kann“, sagt Nahles. „Bis Ende 2026 muss es gelöst sein, aber es ist kompliziert.“ Es gebe nicht sehr viele Optionen. „Den Beitrag zu erhöhen, wäre in der aktuellen wirtschaftlichen Situation kontraproduktiv, weshalb ich keine Beitragserhöhungsdebatte führe.“ Zur Stabilisierung in der Coronazeit habe die BA aus Beitragsmitteln 27 Milliarden Euro beigetragen; alle damaligen Rücklagen wurden für das Kurzarbeitergeld ausgegeben. „Da erwarte ich, ehrlich gesagt, dass wir jetzt Unterstützung bekommen“, betont Nahles.

Das Einzige, was aber wirklich helfe, sei ein Aufschwung. „Momentan haben wir mehr als drei Millionen Arbeitslose – wenn wir auf 2,5 Millionen runterrutschen würden, wären wir wieder in kürzester Zeit bei null Defizit.“ Es hänge einfach davon ab, wie schnell sich die Wirtschaft erholt.