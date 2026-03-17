Bundesagentur für Arbeit: Nahles erwartet Defizit von fünf Milliarden Euro bis Ende 2026

Ist die Arbeitsverwaltung zu teuer und zu ineffizient? Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, wehrt derlei Kritik ab – und fordert Unterstützung vom Bund.
Die Arbeitsverwaltung mit den Arbeitsagenturen und Jobcentern steht immer wieder im Zentrum der Kritik: zu teuer – zu ineffizient, heißt es aus Wirtschaft und Politik. Aktuell verstärken die Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) derlei Klagen: „Eine grundlegende Reform der Arbeits- und Sozialverwaltung ist überfällig“, sagt Stefan Küpper aus der Hauptgeschäftsführung der UBW zu einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung, wonach ein Drittel der Langzeitarbeitslosen die Arbeit der Jobcenter kritisch bewertet.