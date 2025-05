Bundesagentur für Arbeit: Industriekrise zieht Arbeitsmarkt im Südwesten nach unten

1 Die Industrie, auch in Baden-Württemberg, steckt in der Krise. Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

Die baden-württembergische Industrie ist insbesondere wegen der Automobilkrise stärker von Jobrückgängen betroffen als andere Branchen. Ein Zollkrieg würde dies noch verstärken. Immerhin gibt es einen Rettungsanker.











Die Wirtschaftsschwäche macht sich im Südwesten besonders bemerkbar: Die Zahl der Jobs geht hier stärker zurück als in anderen Ländern. Das liegt am großen Gewicht der Industrie, der Konjunktur und Transformation massiv zu schaffen machen. In Baden-Württemberg sind 28 Prozent (rund 1,36 Millionen) der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe tätig; darunter gut eine Million in der Metall- und Elektroindustrie – das ist mehr als in jedem anderen Bundesland. Umso schwerer wiegt, dass dort schon seit Anfang 2024 und gegen den Trend der Gesamtwirtschaft ein Beschäftigungsabschwung stattfindet. Ein Überblick.