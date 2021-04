Bundes-Notbremse in Stuttgart und Region

1 Die Außenbereiche der Wilhelma dürfen besucht werden. Foto: Wilhelma Stuttgart/Harald Knitter

Es ist wie in einem Tür-auf-Tür-zu-Bühnenstück: Nach drei Schließungen und drei Wiedereröffnungen dürfen zoologische und botanische Gärten wieder Besucher einlassen. Es gelten jedoch verschärfte Bedingungen.

Stuttgart - Die Wiedereröffnung ist sehnsüchtig erwartet worden, am Mittwoch, 28. April 2021, ist es soweit: Die Wilhelma, das Blühende Barock der Staatlichen Parks und Gärten in Ludwigsburg und der Tierpark Tripsdrill dürfen wieder Besucher empfangen, gerade rechtzeitig zur Baumblüte.

In der Wilhelma kommen sich die Gäste und Tiere von 8.15 Uhr an wieder näher. Wie in den vorigen Öffnungsphasen während Corona sind nur die Außenbereiche zugänglich. Aus diesem Grund berechnet die Wilhelma nur den vergünstigten Wintertarif: 15 Euro für Erwachsene, 5,50 Euro für Kinder, unter Sechsjährige haben freien Eintritt. Die Eintrittskarten müssen online gekauft werden und sind dann für den Zugang innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums gültig. Die Kassen bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Masken- und Testpflicht

Maximal 4000 Besucher pro Tag sind zulässig, und diese müssen auf dem gesamten Gelände OP- oder FFP2-Masken tragen. Bei Kindern von sechs bis 14 Jahren genügt eine Alltagsmaske. Neu ist, dass die Gäste über sechs Jahren einen negativen Schnelltest vorlegen müssen, der nicht älter als 24 Stunden ist. „Je vorsichtiger wir sind, desto optimistischer ist die Prognose, dass die Öffnung diesmal von längerer Dauer ist“, sagt Direktor Thomas Kölpin. Akzeptiert werden nur Schnelltests von offizieller Stelle, keine Selbsttests. Zum Abgleich muss ein Personalausweis, Reisepass oder Führerschein vorgelegt werden. Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Haupteingang, die Nebeneingänge sind geschlossen.

Die Verpflegung in der Wilhelma ist vorerst nur als Straßenverkauf gestattet, das gilt für die Gastronomiebetriebe ebenso wie für den Zooshop.

Einbahnverkehr im Märchengarten

Park auf, Park zu – Volker Kugel übt sich in Geduld: „Wir nehmen das mit stoischer Ruhe“, sagt der Geschäftsführer des Ludwigsburger Blühenden Barock. „Wir sind froh, dass es ein Zeichen für Optimismus gibt.“ Nicht nur die Gartenschau, auch der Märchengarten werde am Mittwoch wieder geöffnet. „Der Durchgang ist hier aber nur im Einbahnverkehr möglich“, sagt Kugel. Ein Besuch ist von 9 bis 19 Uhr möglich. Insgesamt dürfen sich nur bis zu 4000 Personen gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten.

Für das Blüba-Team bedeutet das einen großen logistischen Aufwand, denn wer den Park besuchen möchte, muss einen aktuellen Schnelltest vorweisen können – egal ob er nun ein Tagesticket lösen will oder eine Jahreskarte hat. Darum werden auch nur drei Eingänge geöffnet sein: am Schlosshof, an der Schorndorfer- und der Mömpelgardstraße.

Anders als der Vergnügungspark nebenan darf das Tierparadies in Tripsdrill wieder öffnen. „Wir wissen nur noch nicht genau wann“, sagt Firmensprecher Birger Meierjohann, „wir müssen noch klären, wie wir das mit der Dokumentation der Schnelltests am Eingang organisieren.“ Auch wenn man sich grundsätzlich frage, warum ein Tierpark unter freiem Himmel eingeschränkt werde, und was Schnelltests letztlich bringen: „Wir sind grundsätzlich froh, dass wir öffnen dürfen, nachdem wir den ganzen Winter über geschlossen hatten“, sagt Meierjohann.

