BUND: Wasserverbrauch in Deutschland zu hoch

1 Die Grundwasserstände in Deutschland sinken. Foto: Sina Schuldt/dpa/Sina Schuldt

Einer vom BUND in Auftrag gegebene Studie zufolge verbraucht jeder zweite Landkreis in Deutschland mehr Grundwasser, als sich natürlich nachbildet.











Link kopiert



. Der Wasserverbrauch in Deutschland ist nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu hoch. „Wir verbrauchen jährlich 760 Millionen Tonnen Wasser mehr, als neu gebildet wird“, sagte die BUND-Geschäftsführerin Verena Graichen am Dienstag. „Wir machen zurzeit ein Minusgeschäft mit Wasser auf Kosten der zukünftigen Generationen.“ Eine vom BUND in Auftrag gegebene Studie zeige, dass in jedem zweiten Landkreis mehr Grundwasser entnommen werde, als sich natürlich nachbilden kann.