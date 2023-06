Kretschmann will Lockerung für Kinder

1 Ringen seit Tagen um den richtigen Zeitpunkt, die Schulen wieder zu öffnen: Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Der Ministerpräsident geht bei Grundschulen und Kitas einen Sonderweg – zur Freude von Kultusministerin Eisenmann. Die Bundesregierung mahnt die Länder zur Einheitlichkeit. Nach Fastnacht sollen auch weiter führende Schulen wieder Präsenzunterricht anbieten.









Stuttgart - Als Winfried Kretschmann am Dienstagabend die neuen Corona-Beschlüsse erklärte, rieben sich nicht wenige Video-Zuschauer die Augen. Kündigte der Ministerpräsident da allen Ernstes einen Alleingang an? Gab der Grüne, der doch sonst treu an der Seite der Lockdown-Verfechterin Angela Merkel marschiert, wirklich die „vorsichtige Öffnung“ der Kindergärten und Grundschulen bekannt, wenn die Infektionslage dies ab 1. Februar zulässt?