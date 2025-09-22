Bund gibt kein Geld: „Eine Frechheit“ – Frust in Enzweihingen über Streichung des B10-Ausbaus

Staus auf der B10 plagen in Vaihingen-Enzweihingen im Kreis Ludwigsburg die Einwohner – eine Umfahrung soll her. Jetzt kommt aber raus: Der Bund gibt für das Projekt kein Geld.
Die Bewohner von Enzweihingen sind genervt – täglich wälzt sich eine Kolonne von rund 30.000 Fahrzeugen durch die Ortschaft. In Plakaten verschafft sich der Frust über Lärm und Gestank zuweilen Luft. Und das geht seit vielen Jahren schon so. Die Hoffnungen auf eine Ortsumfahrung, wie sie von Politikern und Behörden in Aussicht gestellt war, erhalten einen empfindlichen Dämpfer.