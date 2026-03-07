Bummel durch Ibizas Hauptstadt: Poser, Promis und Phönizier

In der Hauptstadt von Ibiza sind mehr als 2000 Jahre Geschichte, Kultur, Religion und Architektur versammelt, belebt von einem illustren Völkchen.
In Dalt Vila, der mit dicken Mauern und Türmen befestigten Altstadt von Eivissa (katalanisch) oder Ibiza (spanisch), die auf den ersten Blick wie ein Freilichtmuseum wirkt, trifft man alle: junge Poser mit Selfiestick im Anschlag, Promis, die dunklen Limousinen entsteigen und in diskrete Hauseingänge entschwinden, gealterte Hippies, die ihr geflochtenes Resthaar mit bunten Perlen geschmückt haben und Flatterkleidchen oder Häkelboleros tragen, übernächtigte Technofreaks, die in den Megadiscos der Insel jede Nacht zum Tag machen, Kulturreisende, Badeurlauber und Wandertouristen. Dazwischen tummeln sich gelassene Insulaner, die einen jeden so sein lassen, wie er will, solange er keinen anderen eben dabei stört.