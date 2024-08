Lassen sich Bumble-Likes einsehen, ohne dafür zu zahlen? Die Antwort lautet ganz klar nein. Die Likes können nur mit einem Premium-Abo direkt eingesehen werden. Damit verdient Bumble schließlich Geld. Es gibt jedoch Möglichkeiten, sich anhand von verschiedenen Anhaltspunkten ein Bild der Person zu machen, die das eigene Profil gelikt hat.

1. Die verschwommenen Bilder studieren

Bumble zeigt in der kostenlosen Version verschwommene Bilder der Personen, die einen gelikt haben. Klickt man in der App auf „Deine Likes“ und weiter auf „Sieh nach, wem du gefällst“, sieht man eine andere Version der Bilder, auf der sich mehr Details erkennen lassen. So kann man immerhin drei Profilbilder von potenziellen Matches sehen und genau einstudieren. Dadurch lässt sich beim Swipen möglicherweise das ein oder andere Like anhand der Fotos wiedererkennen.

2. Filter herausnehmen

Um die Likes auf Bumble schnell zu finden, ist es außerdem möglich, alle Filter zu löschen und den Alters- und Standortfilter auf das Maximum einzustellen. Dadurch werden einem alle potenziellen Kandidaten angezeigt. Nun muss man im Prinzip nur noch jedes Profil liken, bis sich die Likes offenbaren.

3. Auf Hinweise achten

Anders als Tinder lässt Bumble einen wissen, wenn man ein potenzielles Match weggewischt hat. Dann erscheint oben links ein kleiner Hinweis, der einem mitteilt, dass man ein potenzielles Match verpasst hat. Das Profil lässt sich in der kostenlosen Version zwar nicht mehr zurückholen, dafür kann man aber sicher sein, dass man ein Like gefunden hat.

Bumble Premium kaufen und widerrufen?

Es ist nicht möglich, Bumble Premium zu kaufen und nach kurzer Zeit zu widerrufen. Die kostenpflichtigen Abos auf Bumble sind nicht erstattungsfähig. Hier lässt sich also kein Geld sparen. Will man die Likes alle sehen, bleibt letztlich nur die Option, ein Abo abzuschließen.