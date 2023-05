Bullterrier in Gerlingen

1 Die fünfjährige Annabell streichelt Buddy. Ihn und seinen Artgenossen Balou hat Jürgen Pietz im Griff. Auf die richtige Erziehung kommt es an, so der Hundehalter. Foto: Simon Granville

Buddy und Balou sind zwar lammfromm. Gleichwohl muss Jürgen Pietz für seine beiden Bullterrier den erhöhten Steuersatz für Kampfhunde bezahlen. Der Gerlinger Hundehalter hat Widerspruch eingelegt und wird dabei von einer Hospizleiterin unterstützt.









Gerlingen - Genau 900 Euro mehr muss Jürgen Pietz künftig für seine beiden Hunde Buddy und Balou zahlen. Denn seit diesem Jahr gehören die beiden Staffordshire Bullterrier laut der Satzung der Stadt Gerlingen zu den Kampfhunden – daher muss der Besitzer nun tief in die Tasche greifen. „Ich wehre mich gegen das Wort Kampfhund“, sagt Pietz. Beide Hunde seien brav und täten keinem etwas zuleide, sagt deren Besitzer. Im Gegenteil: seit etwa sechs Jahren besucht Pietz mit Hund Buddy die Bewohner im Hospiz in der Stafflenbergstraße in Stuttgart.