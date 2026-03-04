"Der letzte Bulle" gegen den "Bergretter": Am 11. April treten Henning Baum und Sebastian Ströbel live in "Schlag den Star" auf ProSieben gegeneinander an. Schon vorab gibt sich zumindest einer der beiden TV-Stars betont kampfeslustig.

Am Samstag, 11. April, treffen ab 20:15 Uhr bei "Schlag den Star" auf ProSieben zwei bekannte TV-Gesichter aufeinander: Henning Baum (53), bekannt als "Der letzte Bulle", tritt gegen Sebastian Ströbel (49) an, der vor allem durch die ZDF-Serie "Die Bergretter" bekannt wurde. Die Ausgabe wird live ausgestrahlt und von Matthias Opdenhövel (55) moderiert, den Kommentar übernimmt Ron Ringguth (60).

Henning Baum kennt das Format bereits: 2016 gewann er "Schlag den Star" und schrieb mit zwölf Minuten am Boxsack Sendungsgeschichte. Damals trat er gegen Gewichtheber Matthias Steiner (43) an. Vor dem neuen Duell gibt er sich nun augenzwinkernd und witzelt, gegen den jüngeren Kontrahenten womöglich das Nachsehen zu haben: "Es muss an den natürlichen Alterungsprozess angepasst werden. Ich schlage vor, wer länger auf einem Sandsack liegen kann, gewinnt."

Baums erster Auftritt hatte zudem eine besondere Bedeutung: Es war die erste Ausgabe nach dem Rückzug von Stefan Raab (59). Damals übernahm Elton (54) die Moderation.

Sebastian Ströbel mit Kampfansage an Henning Baum

Ströbel lässt der einstige Rekord seinen Kontrahenten jedoch kalt. Der "Bergretter" verspricht, dass Baums Rekord am Boxsack die letzte schöne Erinnerung des Kollegen an die Sendung bleiben werde - und schiebt einen Seitenhieb auf dessen Paraderolle nach: Als "letzter Bulle" habe Baum die Welt nach langer Abwesenheit nicht mehr verstanden, genauso werde er sich nach dem Duell mit ihm fühlen.