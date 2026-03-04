"Der letzte Bulle" gegen den "Bergretter": Am 11. April treten Henning Baum und Sebastian Ströbel live in "Schlag den Star" auf ProSieben gegeneinander an. Schon vorab gibt sich zumindest einer der beiden TV-Stars betont kampfeslustig.
Am Samstag, 11. April, treffen ab 20:15 Uhr bei "Schlag den Star" auf ProSieben zwei bekannte TV-Gesichter aufeinander: Henning Baum (53), bekannt als "Der letzte Bulle", tritt gegen Sebastian Ströbel (49) an, der vor allem durch die ZDF-Serie "Die Bergretter" bekannt wurde. Die Ausgabe wird live ausgestrahlt und von Matthias Opdenhövel (55) moderiert, den Kommentar übernimmt Ron Ringguth (60).