Building the Band von Netflix: Nach tragischem Tod: Show mit Liam Payne liegt vorerst auf Eis

1 Liam Payne diente als Juror in einer bereits abgedrehten neuen Netflix-Show. Foto: imago images/MediaPunch/John Palmer

Vor seinem Tod wirkte Liam Payne in einer neuen Netflix-Show namens "Building the Band" mit. Aber wird diese jemals veröffentlicht?











Link kopiert



Eine bereits abgedrehte Netflix-Castingshow namens "Building the Band" liegt offenbar vorerst auf Eis. Der Grund: In der Produktion hat unter anderem auch Liam Payne (1993-2024) mitgewirkt. Wie die US-Ausgabe von "The Sun" berichtet, habe sich der Streaminganbieter daher im Sinne der Pietät dazu entschlossen, mit der Veröffentlichung zu warten. Ganz wolle man die Sendung jedoch offenbar nicht abschreiben, heißt es weiter.