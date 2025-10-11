Buffy-Star mit 39 Jahren verstorben: Das tragische Ende von Michelle Trachtenberg

Vor rund acht Monaten verstarb der Serien- und Filmstar Michelle Trachtenberg mit nur 39 Jahren. Am 11. Oktober hätte sie ihren 40. Geburtstag gefeiert.
Am 26. Februar dieses Jahres hörte das Leben von Schauspielerin Michelle Trachtenberg schlagartig auf. Keine 40 Jahre waren der Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle als kleine Schwester von Dämonenjägerin Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar, 48) aus der gleichnamigen Fernsehserie bekannt geworden war, auf der Welt vergönnt. Diesen runden Geburtstag hätte sie erst jetzt, am 11. Oktober, feiern können.