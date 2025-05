Buffy-Reboot: Ryan Kiera Armstrong ist die neue Jägerin

Neuigkeiten aus dem "Buffyversum": Offenbar ist die zweite Hauptrolle vergeben worden. Wie das Branchenmagazin "Deadline" exklusiv berichtet, soll Nachwuchstalent Ryan Kiera Armstrong (15) an der Seite von Sarah Michelle Gellar (48) die Hauptrolle in dem Reboot von "Buffy - Im Bann der Dämonen" übernehmen und die "neue Jägerin" werden.

Armstrong ist durch ihre Rolle als Fern in "Star Wars: Skeleton Crew" bekannt geworden. Auch in "Black Widow", "American Horror Story" und "Firestarter", einer Adaption von Stephen Kings Roman "Feuerkind", war sie bereits zu sehen. Ihr Charakter in "Buffy" wird in Casting-Unterlagen als introvertierte High-School-Schülerin beschrieben.

Lesen Sie auch

Reboot schon seit Jahren in Planung

Gellar hatte in einem Interview mit "Elite Daily" kürzlich erklärt, dass das Reboot bereits seit dreieinhalb oder sogar vier Jahren in Arbeit sei. Die Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao (43) führt Regie bei dem Pilotfilm, der von Nora und Lilla Zuckerman geschrieben wurde.

Gellar verriet auch, wie Zhao sie an Bord holen konnte, nachdem sie sich jahrelang gegen eine Neuauflage gewehrt hatte. "Jeder Vorschlag, den ich hörte, lautete: 'Lasst uns Buffy einfach noch einmal machen'. Warum eigentlich? Aber die Leidenschaft, mit der [Zhao] zu mir kam, was sie mit der Serie und der Figur machen wollte und warum Buffy jetzt gebraucht wird - das war das erste Mal, dass ich dachte: 'OK, es gibt einen Grund'", sagte Gellar.

Wie die ursprüngliche Serie, wird sich auch das Reboot für LGBTQ-Charaktere und andere Außenseiter einsetzen, erklärte Gellar weiter.