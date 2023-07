Büsingen am Hochrhein

1 Gerade hat man die Grenze zur Schweiz passiert, da kommt schon wieder Deutschland: die Gemeinde Büsingen ist ein historisches Kuriosum. Foto: dpa/Patrick Seeger

Jahrelang fließt Geld aus der Sportförderung der Schweiz nach Büsingen. Die Beamten in Bern hatten noch nie etwas davon gehört, dass es sich um eine deutsche Enklave handelt.









Der Ort Büsingen ist ein Kuriosum von Napoleons Gnaden: ein kleines Stück Deutschland mitten im Kanton Schaffhausen, angegliedert an den Kreis Konstanz, aber mit eigenem Autokennzeichen „BÜS“ und komplett umgeben von Schweizer Staatsgebiet. Da kann man schon mal durcheinander kommen – wie das schweizerische Bundesamt für Sport (Baspo). Die Beamten im fernen Magglingen bei Bern haben die 1500-Einwohner-Gemeinde am Hochrhein stillschweigend eingemeindet – nicht mit Waffengewalt, aber mit dem, womit die Schweiz ja ohnehin am schlagkräftigsten ist: mit guten Schweizer Franken.