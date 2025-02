1 EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will in der EU den Bürokratieabbau vorantreiben. Das begrüßen alle Parteien, doch der Weg dorthin ist umstritten. Foto: dpa/Geert Vanden Wijngaert

Die EU will die Unternehmen entlasten. Doch der Streit über den richtigen Weg ist längst entbrannt, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.











Jeder in Brüssel ist für den Abbau der überbordenden Bürokratie. Die oft verwirrenden EU-Regelungen sind für die Unternehmen eine große Last, da sie ihre Wettbewerbsfähigkeit einschränken. Viele Bereiche ächzen zudem noch immer unter den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und den Belastungen durch den Krieg in der Ukraine.