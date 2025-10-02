Bürokratieabbau: Oettinger geht mit EU-Kommission hart ins Gericht

Unternehmen in Europa stöhnen unter zu vielen Regelungen. Inzwischen ändert die EU ihren Kurs. Doch Alt-Kommissar Oettinger wirft seinen Nachfolgern vor, zu wenig zu tun.
Diplomatie zählt nicht zu den Stärken von Günther Oettinger. „Ich bin zu alt, um höflich zu sein“, schleudert der 71-Jährige in dem ihm eigenen, wortreichen Stakkato in die Runde. Dann geht der ehemalige EU-Kommissar hart ins Gericht mit der Europäischen Union im Allgemeinen und der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Besonderen. Bürokratieabbau war eines der zentralen Themen beim Wirtschaftsgipfel in der Brüsseler Landesvertretung von Baden-Württemberg und Oettinger sieht in diesem Bereich vieles im Argen.