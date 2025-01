Bürokratieabbau: Normenkontrollrat für mehr Praxiswissen in Gesetzen

Normenkontrollrat für mehr Praxiswissen in Gesetzen

15 Monate liegen hinter dem neuen Normenkontrollrat – und dass es ihn überhaupt gibt, sei eher einer Panne zu verdanken, glaubt der Vorsitzende, Dieter Salomon. „Man hätte ihn, wenn man geschickter vorgegangen wäre, auch einfach einschlafen lassen können“, sagte der frühere Freiburger Oberbürgermeister und heutige IHK-Hauptgeschäftsführer am Freitag in Stuttgart. Nach dem „heftigen Abschied“ des Vorgängergremiums – dessen Amtszeit endete mit gegenseitigen Vorwürfen – habe es in der Regierung keine Überzeugung gegeben, dass ein Normenkontrollrat unabdingbar sei. „Die Haltung haben wir dann gespürt.“