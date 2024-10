Bürokratieabbau: Land plant weitere Entlastungen

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Bürokratieabbau zur Chefsache gemacht. Foto: imago//Sascha Steinach

Bisher sind die Teilnehmer der Entlastungsallianz wenig überzeugt von den Maßnahmen zum Bürokratieabbau, die angekündigt wurden. Nun geht es in die dritte Runde – und die Erwartungen sind hoch.











Noch in diesem Jahr will das Land weitere Vorschläge zum Bürokratieabbau in der sogenannten Entlastungsallianz machen. Am Freitag fand ein Spitzengespräch mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) statt. Die Teilnehmer hätten vereinbart, auf Grundlage der Vorschläge der Verbände ein weiteres „substanzielles“ Entlastungspaket zu erarbeiten, sagte eine Sprecherin im Anschluss. Der Lenkungskreis werde sich damit am 2. Dezember befassen.