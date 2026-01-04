Das Handwerk ist unzufrieden: Im Koalitionsvertrag angekündigte Entlastungen werden nicht umgesetzt. Worum es geht.
Berlin - Das Handwerk macht Druck dafür, das "Sonntagsbackverbot" für Bäcker aufzuheben sowie die Bonpflicht abzuschaffen. Handwerks-Präsident Jörg Dittrich sagte der Deutschen Presse-Agentur, im Koalitionsvertrag sei vereinbart, das Sonntagsbackverbot für Bäcker aufzuheben. "Trotzdem passiert nichts. Backstationen und Tankstellen dürfen sonntags aufbacken, während der Handwerksbäcker benachteiligt ist", sagte Dittrich.