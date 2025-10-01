Bürokratieabbau: Es braucht jetzt Tempo – und einen geschickten Manager

1 Schafft er das? Friedrich Merz dringt auf Bürokratieabbau. Foto: Michael Kappeler/dpa

Angela Merkel und Olaf Scholz neigten – mit unterschiedlichem Erfolg – zum Mikro-Management. Friedrich Merz sieht sich als Chef, der vor allem die großen Linien vorgibt. Der Kanzler ruft also laut ins Land und auch in die eigene Regierung, dass der Sozialstaat kleiner und effizienter werden müsse. Wie genau, das verrät er nicht. Er setzt darauf eine Debatte anzustoßen – und darauf, dass ihm dann möglichst viele folgen. Hofft er das andere für ihn die richtigen Ideen entwickeln? Das wäre eine kühne Idee, wenn man bedenkt, dass die SPD eine ganz andere Sicht auf die Sozialpolitik hat als der Kanzler.