Bürokratie-Pingpong in Leonberg: Es stinkt in der Stadt weiterhin übel – warum nimmt sich keiner der Sache an?

Es tut sich einfach nichts: Seit Monaten plagt ein ekliger Gestank Teile von Leonberg. Die Stadtverwaltung sieht die Zuständigkeit dafür künftig beim Landkreis – dort widerspricht man.
Auch wenn dank Neu-OB Tobias Degode im Leonberger Rathaus nun ein frischer Wind weht – das leidige Thema rund um den ekelhaften Gestank in Teilen der Stadt wird die Verwaltung nicht los. Jüngst kam es in der Bürgerfragestunde vor der Gemeinderatssitzung erneut aufs Tapet. „Allmählich nervt es“, tat ein Einwohner kund.