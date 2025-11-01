Bürokratie in Ludwigsburg: „Unnötig kompliziert“ – Langer Weg zu Tempo 40 in der Schwieberdinger Straße

Immer wieder beklagen die Kommunen übertriebene bürokratische Anforderungen. Wie kompliziert es wirklich ist, zeigt das jüngste Beispiel in Ludwigsburg.
Eigentlich, da ist sich Matthias Knecht sicher, hätte alles ganz schnell gehen können. Schon kurz nach dem tödlichen Raser-Unfall in der Schwieberdinger Straße im März war für den Ludwigsburger Oberbürgermeister klar, dass dort künftig ein Blitzer stehen und Tempo 40 gelten soll. Anfang Mai, schätzt Knecht, hätten die Tempo 40-Schilder stehen können. In der Realität hat es sieben Monate gedauert, bis sie in dieser Woche endlich aufgestellt wurden. Denn die Bürokratie machte das Vorhaben aufwändig.