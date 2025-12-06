Behördensprache in Stuttgart: Gans schön bürokratisch!

Achtung, Behördensprache kann Ohrenschmerzen verursachen! Ein Beispiel sind die Ausführungen des Landwirtschaftsministerium zum „Wildgänsemanagement“. Eine Glosse von Jan Sellner.
Wenn wir von Gänsen sprechen, dann hat das in dieser Jahreszeit vor allem einen kulinarischen Aspekt. Unwillkürlich taucht vor unserem geistigen Auge eine dampfende Weihnachtsgans auf samt Rotkraut und Klößen – was bei Vegetariern zu einem Klos im Hals führt. Sie beharren auf einer „harmonische Koexistenz“. Und nicht nur sie. Der Begriff stammt aus dem Landwirtschaftsministerium. Mit „harmonischer Koexistenz“ meint es das Verhältnis von Mensch und Gans. Allerdings nicht von Mensch und Weihnachtsgans. Hier geht’s um Wild- und Nilgänse, die in Zusammenhang mit Weihnachten nichts zu fürchten haben.