Bürokratie: Die Beamten sind dem Land teuer

Die grün-schwarze Koalition im Land ist auf die Mehrbelastung durch die Beamtenbesoldung nicht vorbereitet.
Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hält sich noch bedeckt, dabei ist offensichtlich, dass die Beamtenbesoldung den Landeshaushalt unter Druck setzt. Das hat mehrere Gründe; einige verantwortet die grün-schwarze Koalition selbst, ein wichtiger Anstoß kommt zwar aus dem Land, aber nicht vom Land: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe stellt mit einem für die Staatsdiener günstigen Urteil die öffentlichen Haushalte zusätzlich unter Stress.