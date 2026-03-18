Thomas Anders (63) heißt jetzt auch ganz offiziell Thomas Anders. Seit Februar 2026 steht im Pass des ehemaligen Modern-Talking-Stars nur noch ein einziger Name: Thomas Anders. Sein bürgerlicher Name Bernd Weidung, unter dem der Sänger geboren wurde, existiert juristisch gesehen nicht mehr, verriet der Musiker der "Bild"-Zeitung. Die Namensänderung zog auch Konsequenzen für Anders' Familie nach sich.

Probleme am Flughafen in Dubai Den Anstoß gab ein Konzertabend in Dubai im Jahr 2025. Nach dem Auftritt wollte Thomas Anders nach Hause. "Am Flughafen, mitten in der Nacht, kam es jedoch zu Problemen", erinnert sich der Sänger an die damaligen Ereignisse zurück. "Mein Ticket war auf meinen Künstlernamen Thomas Anders ausgestellt. Das System der Airline erfasste von meinem Reisepass jedoch ausschließlich meinen bürgerlichen Namen: Bernd Weidung." Zwei Namen - ein System, das damit nicht umgehen konnte.

Bereits zuvor habe er ähnliche Situationen erlebt "Seit Monaten hatte ich wegen meiner beiden Namen immer wieder Schwierigkeiten an Flughäfen, in Hotels und generell bei einem digitalen Check-in." Der Hintergrund: Seit 2025 fehlt das rückseitige Pflichtfeld des Künstlernamens auf Personalausweisen und Reisepässen aus Datenschutzgründen im internationalen digitalen Erfassungssystem. Es gilt lediglich noch der Name, der vorne im Dokument steht.

Auch Ehefrau Claudia heißt jetzt Anders

Anders musste sich daher für einen der beiden möglichen Namen entscheiden - und wählte seinen seit Jahrzehnten bekannten Künstlernamen. Doch damit nicht genug. Da der Name Bernd Weidung juristisch nicht mehr besteht, war auch die Ehe formell betroffen. Claudia Anders (53) erklärt es nüchtern: "Deswegen bin ich jetzt behördlich bestätigt offiziell mit dem juristisch eingetragenen Thomas Anders verheiratet. Darum heiße ich jetzt offiziell im Pass auch Claudia Anders."

Auch Sohn Alexander Mick Weidung (23) ist die Namensänderung mitgegangen und heißt jetzt Anders. Als Volljähriger konnte er selbst entscheiden. Ehefrau Claudia resümiert lachend: "Jetzt heißen wir alle anders."