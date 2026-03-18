Thomas Anders' bürgerlicher Name Bernd Weidung existiert seit Februar 2026 nicht mehr. Im Pass des Sängers steht jetzt sein bekannter Künstlername.
Thomas Anders (63) heißt jetzt auch ganz offiziell Thomas Anders. Seit Februar 2026 steht im Pass des ehemaligen Modern-Talking-Stars nur noch ein einziger Name: Thomas Anders. Sein bürgerlicher Name Bernd Weidung, unter dem der Sänger geboren wurde, existiert juristisch gesehen nicht mehr, verriet der Musiker der "Bild"-Zeitung. Die Namensänderung zog auch Konsequenzen für Anders' Familie nach sich.