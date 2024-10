Bürokratie an Schulen in Baden-Württemberg: Schulkonten – gibt’s in Baden-Württemberg nicht

Bürokratie an Schulen in Baden-Württemberg

Wenn Schüler für das nächste Schullandheim, das Schulfest oder andere außerunterrichtliche Veranstaltungen, wie das im Fachjargon heißt, einen Beitrag zahlen müssen, dann geht das in fast allen Bundesländern bargeldlos per Überweisung auf ein Girokonto der Schule. In Baden-Württemberg geht das nicht – und das bleibt bis auf weiteres auch so. Nach ausgiebiger Prüfung ist dem Kultusministerium die Einrichtung von Landes-Schulkonten offenbar zu kompliziert. Das geht aus der Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion hervor, die unserer Zeitung vorliegt.