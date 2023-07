1 Auf dieser Grünfläche an der Ecke Fellbacher Straße und Schaflandstraße soll ein Bürogebäude erstellt werden. Foto: Eva Schäfer. Foto:

Einst war ein 62 Meter hoher Büroturm an der Schaflandstraße geplant. Schon Anfang der 1990er Jahre hatte man auf dem Rathaus über ein weiteres städtebauliches Wahrzeichen für Fellbach nachgedacht.









Fellbach - Das in den kommenden Jahren entstehende neue Bürogebäude auf dem derzeit noch grünen Gelände an der Ecke Fellbacher Straße und Schaflandstraße soll rund 25 Meter hoch ausfallen. 25 Meter? Darüber können vor allem etwas betagtere Beobachter des Lokalgeschehens nur müde schmunzeln. Waren für diesen Zwickel nordwestlich der Bahnunterführung doch schon mal ganz andere Dimensionen vorgesehen: Ende September 1994 folgte der Gemeinderat einer Vorgabe der Bauverwaltung und genehmigte für dieses Areal einen 62 Meter in die Höhe ragenden Wohnturm.