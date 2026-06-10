Die Schriftstellerin Jagoda Marinić kehrt am 12. Juni in ihre Heimatstadt Waiblingen zurück. Sie spricht dort darüber, wie demokratisches Engagement vor Ort gelingen kann.

Die in Waiblingen aufgewachsene Schriftstellerin, Journalistin und Podcasterin Jagoda Marinić kommt am Freitag, 12. Juni, auf Einladung des Integrationsrats und des Heimatvereins Waiblingen zu einer Veranstaltung in ihre alte Heimatstadt. Im Welfensaal des Bürgerzentrums spricht sie von 19 Uhr an über das Thema „Gesellschaft im Wandel – Engagement, Dialog und sanfte Radikalität“. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse.

„Sanfte Radikalität ist für mich die Entscheidung, eine Idee oder ein Projekt wirklich in die Welt zu bringen, statt Radikalität nur dafür zu nutzen, jene anzuprangern, die anders denken“, so erklärt Jagoda Marinić ihre Idee. Diese hat sie im Jahr 2024 unter dem Titel „Sanfte Radikalität“ im Fischer-Verlag als Buch veröffentlicht. Darin setzt sich Marinić für mehr gesellschaftliches Engagement vor Ort ein und plädiert für Hoffnung statt Angst, für Wandel statt Wut.

Der Abend im Bürgerzentrum dreht sich um die Frage, wie demokratisches Engagement vor Ort gelingen und wie Heimat als offener, gestaltbarer Raum verstanden werden kann. Was bietet unsere Zeit da an Möglichkeiten – jenseits von Positionierungen in den sozialen Medien, wo es vor allem darum geht, sich zu empören und zu polarisieren. Die Autorin schreibt dazu in ihrem Buch: „Wer Wandel will, muss jene finden und gewinnen, die für eine Sache zu begeistern sind, statt auf Radikales mit derselben Art von Radikalität zu antworten.“ Im zweiten Teil der Veranstaltung führt Jagoda Marinić ein Gespräch mit dem Journalisten Peter Schwarz.

Jagoda Marinić ist im Jahr 2022 als Kulturjournalistin des Jahres ausgezeichnet worden. In Heidelberg war sie als Kulturmanagerin dafür zuständig, das Interkulturelle Zentrum aufzubauen – ein Prozess, der über zehn Jahre ging. Bis heute kuratiert sie das Internationale Literaturfestival „FeeLit“ in Heidelberg.