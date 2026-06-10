Die Schriftstellerin Jagoda Marinić kehrt am 12. Juni in ihre Heimatstadt Waiblingen zurück. Sie spricht dort darüber, wie demokratisches Engagement vor Ort gelingen kann.
Die in Waiblingen aufgewachsene Schriftstellerin, Journalistin und Podcasterin Jagoda Marinić kommt am Freitag, 12. Juni, auf Einladung des Integrationsrats und des Heimatvereins Waiblingen zu einer Veranstaltung in ihre alte Heimatstadt. Im Welfensaal des Bürgerzentrums spricht sie von 19 Uhr an über das Thema „Gesellschaft im Wandel – Engagement, Dialog und sanfte Radikalität“. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse.